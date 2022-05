کراچی کا سریلا جوکر قومی ترانے گانا کیلئے منتخب

برنس روڈ کے سریلے جوکر عارف کی امیدیں برآئیں،معروف موسیقار روحیل حیات نے قومی ترانا گانے کیلئے جوکر عارف کا انتخاب کرلیا۔

گزشتہ دنوں برنس روڈ پر جوکر بن کر شہریوں کو محظوظ کرنے والے عارف کا ایک یوٹیوبر احمد نے انٹرویو کیا تھا، اس موقع پر عارف نے اپنی آواز کا جادہ جگاتے ہوئے پاکستانی اور بھارتی گلوکاروں کے نغمے اس سریلے انداز میں گائے تھے کہ سننے والے دنگ رہ گئے تھے۔

عارف کے انٹرویو کی وڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی تھی جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے یہ وڈیو موسیقار روحیل حیات کو ارسال کی تھی جس پر انہوں نے ٹوئٹ کے ذریعے انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے صارفین عارف کی تفصیلات مہیا کرنے کی درخواست کی تھی ۔

بعدازاں پاکستان کے معروف موسیقار روحیل حیات نے ٹوئٹر پوسٹ کے ذریعے مداحوں کو بتایا کہ آج عارف سے بات ہوئی، اچھا انسان اور بہت پرجوش ہے، سب سے پہلے اسے قومی ترانہ گانے میں شامل کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ اسے بطور فنکار پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ آپ سب نے جس تعاون کا مظاہرہ کیا وہ بہت دل موہ لینے والا ہے، اسی وجہ سے آپ لوگ بہت خاص ہیں ۔

Spoke to Arif earlier today. Lovely person. He is so excited. First thing will be to include him in the national anthem singing and then see what can be done to promote him as an artist. The support you all have shown is so heartwarming. This is what makes you so special ♥️