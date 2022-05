جب امریکی صدر نے عروج آفتاب کوپانی پیش کیا

گریمی ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی گلوکارہ عروج آفتاب نے امریکی صدرجوبائیڈن کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ عیدالفطر کی تقریب میں شرکت کی تو اس دوران دلچسپ صورتحال دیکھنے میں آئی۔

پیر 2 اپریل کو منعقد ہ تقریب میں مسلم رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بھی دیا۔

پاکستانی نژاد امریکی گلوکارہ عروج آفتاب گزشتہ سال پندرہ سال سے نیویارک میں مقیم ہیں اوراپنے کام کی بدولت مسلسل عالمی توجہ حاصل کررہی ہیں، حال ہی میں عروج کو گریمی ایوارڈ جیت کرعالمی پہچان حاصل ہوئی۔

عروج آفتاب گریمی ایوارڈ جیتنے والی پہلی پاکستانی بن گئیں

وائٹ ہاؤس میں منعقدہ عیدالفطرکے حوالے سے رکھی جانے والی اس تقریب سے ایک دلچسپ ویڈیو سوشل میڈیا پروائرل ہے جس میں روسٹرم پرکھڑی عروج حاضرین کوشاعری سنارہی ہوتی ہیں۔

انگریزی زبان کی اس نظم کے سنجیدہ بولوں کے دوران عروج ازراہ مذاق کہتی ہیں کہ وہ محبوب کے آئے بغیر بھی پانی پی سکتی ہیں جس پربرابرمیں کھڑے امریکی صدر نے حاظرجوابی سے کام لیتے ہوئے پاس پڑا پانی سے بھرا گلاس عروج کو تھما دیا۔

President Biden earns a sunnat on EID by giving a thirsty me some water 😄 @POTUS #EidMubarak #WhiteHouse pic.twitter.com/ANoM2aoJ26