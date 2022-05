بابراعظم نے دوران عمرہ ایک اور سعادت حاصل کرلی

قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابراعظم کو ادائیگی عمرہ کےدوران ایک اور سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔

ماہ رمضان میں عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے بابراعظم نے مداحوں اور فالوورز کے لیے ٹوئٹرپرایک ویڈیوشیئرکی جس میں انہیں غلاف کعبہ کی تیاری میں حصہ لیتے دیکھا جاسکتا ہے۔

سونے کی تاروں سے غلاف کعبہ پرکڑھائی کرنے والے بابراعظم نے اس عظیم سعادت پراللہ کا شکریہ اداکیا۔

Kiswah – The blessed Ghilaafe Ka’aba!



Grateful to Allah SWT for this great honour & opportunity. In sha Allah, this will be part of Next Kiswah on the beloved Ka’aba Shareef. 🕋#DiyaareNabawaiMe #Alhumdulillah pic.twitter.com/zMMkXqJkW2