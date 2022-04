امریکی سپر ماڈل نے مسلمانوں کے حق میں اپنی آواز بلند کردی

بھارتی نژاد امریکن سپر ماڈل اور مصنفہ پدما لکشمی نے بھارتی مسلمانوں کے حق میں اپنی آواز بلند کی ہے۔

پدما لکشمی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ملک میں وسیع پیمانے پر مسلم مخالف بیان بازی ہو رہی ہے اور وہاں لوگ مسلمانوں پر تشدد کرکے خوش ہوتے ہیں۔

اُنہوں نے کہا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ہونے والے تشدد کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، وسیع پیمانے پر مسلم مخالف بیان بازی لوگوں کو خوف زدہ کرتی ہے اور لوگوں کو زہر دیتی ہے۔

Fellow Hindus, don't succumb to this fear-mongering. There is no threat to Hinduism in India or anywhere else. True spirituality doesn't include any room for sowing hatred of any kind.



People of all faiths should be able to live peacefully together in this ancient, vast land.