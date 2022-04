آصفہ بھٹو کے لاکٹ میں خاص کیا ہے؟

چیئرمین پیپلزپارٹی بلاول بھٹو زرداری نے گزشتہ روزوزارت خارجہ کا منصب سنبھالا توحلف برداری کی تقریب میں والد آصف علی زرداری اور چھوٹی ہمشیرہ آصفہ بھی شریک تھے۔

بلاول پاکستان کی تاریخ کے کم عمرترین وزیرخارجہ ہیں جن کے نانا اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کا بھی پہلا اعلیٰ سیاسی عہدہ یہی تھا۔

حلف برداری کے بعد آصفہ نے آگے بڑھ کربھائی کو مبارکباد دی، اس موقع پرلی جانے والی کئی تصاویر سوشل میڈیا پروائرل ہیں۔

Picture of the day ❤ pic.twitter.com/H4eqqmx5fN

سبزلباس میں ملبوس آصفہ کے گلے میں پہنا گیا لاکٹ توجہ کا مرکزبنارہا، قدرے بڑے سائزکے گول ساخت کے اس لاکٹ کی خاص بات اس میں آصفہ کی والدہ اور سابق وزیراعظم بینظیربھٹو کی تصویر کی موجودگی تھی۔

She kept her mother’s photo in necklace.♥️ pic.twitter.com/cqKrw4rbaJ