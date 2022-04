اکشے کمارکی ‘پارٹی’ پردنانیر کی خوشی

نتھیا گلی میں سڑک کنارے بنائی گئی ویڈیوسے راتوں رات شہرت حاصل کرنے والی سوشل میڈیا انفلوئنسردنانیرمبین کا نام اب کسی تعارف کا محتاج نہیں، وائرل ویڈیو کے بعد سرحد پار سے بھی دنانیرکاانٹرویولیا گیا اورپاکستان کے علاوہ متعدد بھارتی سیلیبرٹیز بھی ‘پارٹی ہورہی ہے’ کی نقالی کرتی نظرآئیں۔

فروری 2021 میں نتھیا گلی میں سڑک کنارے بنائی گئی محض 4 سیکنڈزکی اس ویڈیومیں ہلا گلا کرتے دوستوں کے ہمراہ دنانیر انگریزی لب ولہجے میں کہتی ہیں،؛یہ ہم ہیں، یہ ہماری کار ہے اور یہ ہماری پاوری (پارٹی) ہورہی ہے’۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سال سے زائد کاعرصہ گزرجانے کے باوجود بھی دنانیرکی اس پارٹی کا سفرابھی ختم نہیں ہوا۔

Randomly going through Twitter and I stumble upon my video 🤡 https://t.co/ZHMrDDergG