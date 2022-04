معروف بھارتی خاتون ایکٹوسٹ سبری مالا دائرہ اسلام میں داخل

بھارت کی معروف موٹیویشنل اسپیکراور سماجی کارکن سبری مالا مشرف بہ اسلام ہوگئیں، اسلام قبول کرنے کےبعد انہوں نے عمرہ کی سعادت بھی حاصل کرلی۔

ریاست تامل ناڈو سے تعلق رکھنے والی سبری مالاجیا کانتھن نے اپنا اسلامی نام فاطمہ سبری مالا رکھا ہے، مسجد الحرم میں لی جانے والی خاتون کی ویڈیوزاورتصاویر سوشل میڈیا پروائرل ہیں۔

بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق سبری مالا نے قبول اسلام کا اعلان مکہ مکرمہ پہنچ کرکیا، وائرل ویڈیومیں مقامات مقدسہ کی زیارت کے علاوہ مادری زبان میں اسلام قبول کرنے سے متعلق بھی بتا رہی ہیں۔

Famous South Indian Motivational Speaker Sabarimala, Fatima is on a journey to Mecca after converting to Islam, she says. She Found out and accepted Islam” pic.twitter.com/eO0jryr9NE

ہندوخاندان میں جنم لینے والی فاطمہ کے شوہراوربیٹا بھی ہندو مت کے پیروکار ہیں، موٹیویشنل اسپیکرنے کچھ عرصہ قبل قرآن پاک کی تلاوت اورترجمہ پڑھنا شروع کیا تھاجسے سمجھنے کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوگئیں۔

A famous Tamil Nadu Social Activist & Teacher Sabarimala accepted Islam. Now Fathima Sabarimala. Hatred towards Indian Muslims led her to read the Quran & then embrace Islam. She Said ,“Now I love Islam more than Myself “ Allahu akbar. pic.twitter.com/cVr7cy11MM

South Indian motivational speaker Sabrimala converted to Islam in India, Now Fatima

She says:

I asked myself why there is so much hatred towards Muslims in this country (India) and when I started reading Qur'an I found out the truth and now I love Islam more than myself. " pic.twitter.com/dtylvFDQUx