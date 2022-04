سچن ٹنڈولکر کی بیٹی کی فلمی دنیا میں انٹری

بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سچن ٹنڈولکر کی بیٹی سارا ٹنڈولکر جلد اپنی پہلی فلم میں دکھائی دیں گی۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سارا ٹنڈولکر اداکاری کرنے میں خاصی دلچسپی رکھتی ہیں اور حال ہی میں انہوں نے اداکاری سیکھنے کے لیے ایک انسٹی ٹیوٹ میں داخلہ بھی لیا ہے جس کے بعد سے یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ سارا اپنا بالی ووڈ ڈیبیو کرنے کے لیے تیار ہیں۔

رپورٹس کے مطابق سارا کو والدین کی جانب سے کیرئیر کے انتخاب میں کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہیں ہے۔

یاد رہے کہ سال 2015 میں بھی ایسی خبریں وائرل ہوئی تھیں کہ سارا ٹنڈولکر فلمی دنیا میں قدم رکھنے والی ہیں جس کے بعد اسٹار کرکٹر نے ایک ٹوئٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ بے بنیاد بات ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں، میری بیٹی سارہ کی پوری توجہ اپنی تعلیم مکمل کرنے پر ہے۔

My daughter Sara is enjoying her academic pursuits. Annoyed at all the baseless speculation about her joining films.