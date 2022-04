عمران خان کو ٹوئٹرپرسُننے والےعلی ترین اب کیاکہتے ہیں؟

سابق وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ رات ٹوئٹر اسپیس ( ٹوئٹر آڈیو روم) پرعوام سے خطاب کیا جسے فیس بک اور انسٹاگرام جیسے دیگر پلیٹ فارمز پر بھی لائیو اسٹریم کیا گیا۔

پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیاجارہا ہے کہ عمران خان نے ٹوئٹراسپیس پرایک لاکھ 64 ہزار سننے والوں کے ساتھ نیا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے کیونکہ اس سے قبل ٹوئٹر اسپیس پر اتنی بڑی تعداد نہیں دیکھی گئی۔

یہ خطاب سننے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق سیکرٹری جنرل اورعمران خان کے انتہائی قریبی ساتھیوں میں شمار کیے جانے والے جہانگیرترین کے صاحبزادے علی ترین بھی شامل تھے۔

چونکہ جہانگیرترین عمران خان اور پی ٹی آئی سے ناراض ہیں تو اس حوالے سےعلی ترین کی ٹوئٹراسپیس پرموجودگی نے سوشل میڈیا صارفین کی خوب توجہ حاصل کی۔

بیشترصارفین کی رگ ظرافت پھڑکی اور انہوں نے اس حوالے سے دلچسپ میمز بناڈالیں، کسی نے ‘سابقہ لیڈر’ کو سننے پرجہانگیرترین کی ناراضگی کا نقشہ کھینچا تو کسی نےعمران خان کے ہی سابقہ بیان خوب استعمال کیا کہ والدین نہیں جانتے بچے بند کمروں میں کیا دیکھ رہے ہیں۔،

Ali tareen after jahangeer tareen finds out he was listening pti’s space pic.twitter.com/wpJQlAdSS2