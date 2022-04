باکسرعامرخان برطانیہ میں گن پوائنٹ پرلوٹ لیےگئے

پاکستانی نژاد برطانوی باکسرعامرخان کو برطانیہ میں گن پوائنٹ پر لوٹ لیا گیا۔

عامرخان نے مائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹرپر بتایا کہ وہ ایسٹ لندن کے علاقے لیئٹن میں اہلیہ فریال مخدوم کےساتھ سڑک کراس کررہے تھے کہ اچانک سامنے سے 2 ڈاکو آئے اور ان کے سرپربندوق تان لی۔

باکسرکے مطابق بندوق کے زور پران سے ان کی قیمتی گھڑی مانگی گئی جو انہوں نے ڈاکووں کے حوالے کردی، جس کے بعد دونوں گاڑی میں فرارہوگئے۔

Just had my watch taken off me at gun point in East London, Leyton. I crossed the road with Faryal, luckily she was few steps behind me. 2 men ran to me, he asked for my watch whist having a gun pointed in my face. The main thing is we’re both safe.