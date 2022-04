شاہین آفریدی کی شاہد آفریدی کے  گھرافطار، تصویر وائرل

پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر شاہین شاہ آفریدی نے اپنے ہونے والے سسر سابق کپتان شاہد خان آفریدی کے ساتھ افطاری کی۔

شاہد آفریدی نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے نوجوان فاسٹ بولر شاہین شاہ کے ساتھ اپنے گھر پر افطاری کی اور تصویر سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی۔

تصویر شیئر کرتے ہوئے شاہد آفریدی نے کیپشن لکھا کہ افطار کے قریب آتے ہی ہمیں اس وقت کو دعا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے،صاف دل اور خلوص دل کے ساتھ میں اپنے پیارے پاکستان اور اس کے تمام لوگوں کی سلامتی اور خوشحالی کی دعا کرتا ہوں، آمین!۔

As iftar approaches we should utilise this time to make sincere dua, since it’s a time of acceptance. With a clean heart and the sincerest of duas I pray for peace and prosperity of my beloved Pakistan and all of its people, Ameen #PakistanZindabad #Ramadan pic.twitter.com/cMfnuZpMl6