اسمبلی میں کانپیں ٹانگ رہی ہیں ڈانس’ حب الوطنی یاسرکس؟

ملکی سیاسی صورتحال میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماوں کے طرزعمل نے سوشل میڈیا پر کئی سوال کھڑے کردیے ہیں۔

وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتمادکی ناکامی کے بعد اسمبلی تحلیل کیے جانے کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیرسماعت ہے لیکن کیا کہنے سیاسی رہنماوں کے جو تحمل وبرباری کے مظاہرے کے بجائے کچھ اور ہی کرنے میں مصروف ہیں۔

کچھ عرصہ قبل پیپلزپارٹی کے عوامی مارچ کے دوران اسلام آباد میں خطاب کرنے والے بلاول بھٹوزرداری نے جوش خطاب میں حکمرانوں کو للکارتے ہوئے ٹانگیں کانپ رہی ہیں کو ‘کانپیں ٹانگ رہی ہیں ‘ کہہ دیا تھا، جملے سے لطف اندوز ہونے والوں نے سوشل میڈیا پر اتنی میمز بنائیں اور تبصرے کیے کہ یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور یہی جملہ اب خوب کام میں لایا جارہا ہے۔

گزشتہ روزسندھ اسمبلی میں احتجاج کرنے والے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے بلاول کے اس جملے کو میمزسے ایک قدم آگے نکل کر ‘اداکاری ‘ تک پہنچادیا۔

وائرل ویڈیو میں پارلیمانی لیڈرخرم شیرزمان سمیت دیگر پی ٹی آئی ارکان نے میگا فون اٹھائے ‘کانپیں ٹانگ رہی ہیں ‘ پررقص کی ناقابل فہم قسم پیش کی، اسمبلی کے اندراس ڈانس کے علاوہ نعرے بازی بھی کی گئی۔

سوشل میڈیا صارفین نے ویڈیوزشیئرکرتے ہوئے ایسے غیرسنجیدہ اقدامات پرناگواری کااظہار کرتے پی ٹی آئی سمیت صوبائی حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔

Sindh Assembly is the Mother of Pakistan Resolution and many other historic decisions, even if now facing such clowns inside, will always remain high to maintain its graceful status. انشاءاللہ



