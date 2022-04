شاہین آفریدی کی سالگرہ پرلالا اور اہلیہ کی مبارکباد

قومی ٹیم کے فاسٹ بولرشاہین آفریدی آج اپنی بائیسویں سالگرہ منا رہے ہیں ، اس خاص دن پرانہیں ‘خاص مبارکباد’ بھی موصول ہوئی ہے۔

یہ بات تو تقریباً سبھی کے علم میں ہے کہ شاہین آفریدی کی نسبت شاہد آفریدی کی بیٹی سے طے ہے ، اسی لیے مستقبل کے داماد کے لیے لالا اور ان کی اہلیہ کی جانب سے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا ہے۔

شاہد آفریدی نے شاہین کے لیے ٹویٹ میں سالگرہ وش کرتے ہوئے لکھا، ‘ ہمیشہ یونہی چمکتے اور کامیابیاں سمیٹتے رہو، اللہ پاک تمہیں ہمیشہ خوش رکھے اورمزید کامیابیاں عطا کرے تاکہ پاکستان کی خدمت جاری رکھو۔

Happy Birthday @iShaheenAfridi stay blessed and continue to shine! May Allah bless you always and give you more success, continue to serve Pakistan. Congratulations also on 200 International wkts milestone, many more to come.