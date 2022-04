سعودی وزیرثقافت سے بھارتی سپراسٹارزکی ملاقات،تصاویر وائرل

سعودی وزیرثقافت بدربن فرحان السعود نے 3 روزہ دورہ بھارت کے دوران شاہ رخ خان سمیت بالی ووڈ کے چوٹی کے ستاروں سے ملاقات کی ہے۔

کنگ خان شاہ رخ،سلمان خان، سیف علی خان اور اکشے کمارسے ہونے والی اس ملاقات کی تصویریں سوشل میڈیا پرخاصی وائرل ہیں، میڈیا رپورٹس کے مطابق سعودی وزیر ثقافت ممکنہ طور پرکسی پروجیکٹ کا آغازکرنا چاہتے ہیں اور یہ ملاقات اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔

بدر بن فرحان نے ٹوئٹر پرملاقات کی تصاویر شیئرکرتے ہوئے کہا کہ بھارتی فلم کمیونٹی سمیت وہاں کے سپراسٹارز سے ملاقات کرکے بہت اچھا لگا، ہم نے پارٹنرشپ کے مواقع تلاش کیے۔

It was great to meet members of the thriving Indian film community including Bollywood superstars @iamsrk @BeingSalmanKhan @akshaykumar #SaifAliKhan

and explore partnership opportunities together! #SaudiMinistryOfCulture#Saudivision2030 https://t.co/IzYeYY9y4n