آیا صوفیہ مسجد میں 88 برس بعد نمازِ تراویح کی ادائیگی

ترکی کے شہر استنبول کی معروف آیا صوفیہ گرینڈ مسجد نے جمعہ کی شب 88 سالوں بعد تراویح کی نماز کا اہتمام کیا گیا۔

اس کے علاوہ رمضان المبارک کے حوالے سے مختلف تقریبات کا بھی انعقاد آیا صوفیہ میں کیا جائے گا۔ آیا صوفیہ کو 1934 میں میوزیم کی حیثیت دے دی گئی تھی جس کے بعد ترک صدر ایردوان نے 2020 میں عدالتی فیصلے کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر دیا تھا ۔

مسجد کی حیثیت بحال ہونے کے بعد عالمی وبا کے پیش نظر یہاں تراویح نماز کی اجازت نہیں تھی تاہم اب کورونا کیسز میں بتدریج کمی کے بعد ترک حکام نے مسجد کو رمضان المبارک میں کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔

First Tarawih prayer at Ayasofya (Hagia Sophia) in 88 years ☪️ pic.twitter.com/C9CisGnl32 — Abdullah Tanriverdi (@Abdullahtnrvdi) April 1, 2022

What a historic moment after it was officially turned into mosque we finally praying first tarawih in Hagia Sophia. pic.twitter.com/2Pth6lXdVH — Fahd Al_antaroh (@Alantaroh) April 1, 2022

Hayırlı cumalar olsun. Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin.



I wish you all a blessed Friday! InshaAllah tonight, the first Tarawih Namaz will be held in Ayasofya Mosque after 88 years. pic.twitter.com/GY0kTRY5D8 — Muhammed Danyâl (@Danyal_1453) April 1, 2022

آیا صوفیہ کی تاریخ

اس عمارت کو 537ء میں تعمیر کیا گیا تھا ابتداء میں یہ مشرقی آرتھوڈاکس گرجا گھر تھا، جسے 13ویں صدی میں صلیبیوں نے رومن کیتھولک کتھیڈرل میں تبدیل کردیا تاہم کچھ عرصہ بعد ہی اسے دوبارہ آرتھوڈاکس چرچ بنادیا گیا۔ جب 1453ء میں عثمانیوں نے استنبول کو فتح کیا تو اس عمارت کو مسجد میں بدل دیا گیا تھا۔

مشہور عثمانی ماہرِ تعمیر سنان نے اس عمارت کے گنبد کے ساتھ 4 مینار تعمیر کئے اور مسجد کے اندر تصاویر ہٹاکر ان کی جگہ اسلامی خطاطی کی تھی، 1934ء میں جدید ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال پاشا نے اسے عجائب گھر کی حیثیت دے دی تھی۔

ترک صدر رجب طیب اردوان ہمیشہ سے اسے مسجد بنانے کے خواہشمند رہے ہیں، سال 1994ء میں استنبول کے ناظم کا انتخاب لڑنے کے دوران انہوں نے اس عمارت کو نماز کیلئے کھولنے کا وعدہ کیا تھا جبکہ وہ 2018ء میں یہاں قرآن کی تلاوت بھی کرچکے ہیں۔

یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985ء میں عالمی تاریخی ورثے میں شامل کیا گیا، ہر سال لاکھوں سیاح آیا صوفیہ کو دیکھنے کے آتے ہیں، یہ 2019ء میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا، حالیہ سالوں کے دوران اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔