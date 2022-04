رمضان المبارک: مسجد نبوی کی پرانی عمارت کھول دی گئی

رمضان المبارک کی آمد پر مسجد نبوی کی پرانی عمارت تمام زائرین کے لیے کھول دی گئی ہے،تاہم روضہ رسولؐ پر حاضری اور ریاض الجنتہ میں داخلے کے لئے بدستور اجازت نامہ درکار ہوگا۔

مسجد بنوی کی انتظامیہ نے اطمینان دلایا ہے کہ زائرین کو ہر ممکن معیاری سہولتیں مہیا ہوں گی۔ اس کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ زائرئن کے لیے مسجد نبوی کے تمام صحن اور چھتیں کھول دی گئی ہیں تاکہ وہ سہولت اور آسانی کے ساتھ عبادت اور نماز ادا کرسکیں گے۔

Now: Believers return to the Old Mosque of Masjid Al Nabawi after 2 years and await Isha and Taraweeh Prayers pic.twitter.com/MX5a196s0Z