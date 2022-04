دبئی ایکسپو: پاکستان نے’بہترین پویلین ایکسٹیریئر ڈیزائن’ کاایوارڈ جیت لیا

دبئی ایکسپو 2020 تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوگئی جس میں پاکستان کے پویلین نے بیسٹ ایکسٹیریئر ایوارڈ کے بعد انٹیریئر ڈیزائن کے لیے سلور ایوارڈ اپنے نام کیا۔

عرب میڈیا کے مطابق بُرج سی ای او ایوارڈ اعلیٰ بزنس کارکردگی کے اعتراف میں دیا جاتا ہے جو دبئی ایکسپو 2020 میں پاکستان کو ‘بہترین پویلین ایکسٹیریئر ڈیزائن’ پر دیا گیا۔

عبدالرزاق داؤد نے گزشتہ روز ٹوئٹر پوسٹ میں کہا کہ ’ایکسپو 2020 میں بہترین پویلین کے انتخاب کے لیے ایک بین الاقوامی جیوری کو بلایا گیا اور پاکستان کو 192 پویلینز میں سے انٹیریئر ڈیزائن کے لیے سلور ایوارڈ ملا۔ ہمیں اس نمائش میں شاندار رسپانس موصول ہوا اور پویلین پہلے ہی 10 لاکھ وزٹرز کا سنگ میل عبور کر چکا ہے جو ہماری توقعات سے زیادہ ہے‘۔

