ویڈیو:خطاب کےدوران وزیراعظم کیلئے’لائیو’ کالےبکرے کاصدقہ

ملکی سیاسی صورتحال میں جہاں اپوزیشن گٹھ جوڑکے نتیجے میں مشکل کا شکارحکومت ڈٹ کے کھڑی ہے وہیں ان کے حامی بھی کسی سے کم نہیں۔

وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد سے سوشل میڈیا پرطبل جنگ بجاہوا ہے جہاں وزراء اورمخالفین وحامیوں سمیت سبھی پیش پیش ہیں۔

گزشتہ روزوزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کے دوران کہا کہ آخری وقت تک مقابلہ کروں گا، سیاست میں ایک نظریے اورمقصد کیلئے آیا، مجھے کہا گیا استعفیٰ دے دیں، اتوار کو تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی، ملک کا فیصلہ ہوگا، نتیجہ جو بھی ہو مزید طاقتور بن کر آؤں گا، زندگی میں کبھی ہارنہیں مانی، چاہتا ہوں قوم دیکھے کون جاکر اپنا ضمیربیچتا ہے، کوئی خوش فہمی میں نہ رہے کہ عمران خان خاموش بیٹھے گا۔

اس پُرجوش خطاب کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی مقابلہ کرنے کا عزم ظاہرکرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے، سوشل میڈیا پروائرل ایک ویڈیو تواس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

دلچسپ ویڈیو میں ٹی وی اسکرین کے سامنے وزیراعظم عمران خان کے خطاب کے دوران ایک جوشیلا کارکن اُن پرسے صدقے کا بکرا واررہا ہے۔

Last night when IK was addressing the nation, a PTI worker giving sadqy ka bakra over Khan sahb’s head. The love for Imran Khan is phenomenal .#IstandwithImranKhan #PMImranKhan #PMIK #BehindYouSkipper #PTI pic.twitter.com/aYTWq5MTi6