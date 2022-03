وسیم اکرم پلس کے بعد سلیم ملک الٹراپرومیکس

اپوزیشن کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کیے جانے کے بعد پل پل بدلتی سیاسی صورتحال میں مزید بھونچال آگیا ہے۔

سب سے بڑی پیشرفت گزشتہ روز دیکھنے میں آئی جب وزیراعظم نے اتحادی جماعت ق لیگ کے چوہدری پرویزالہی کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا امیدوارقراردیا اورساتھ ہی ان کے پسندیدہ ترین عثمان بزدارکا استعفیٰ سامنے آگیا۔

خبرجنگل کی آگ کی طرح پھیلی کیونکہ وزیراعظم کے سابقہ بیانات کی روشنی میں اس “انہوںی” کےہونے کا یقین خود پی ٹی آئی کے حامیوں کے لیے بھی مشکل ثابت ہوا، سوشل میڈیا صارفین نے اس خبرپر اپنے سیاسی جذبات ملحوظ خاطررکھتے ہوئے تبصرے کیے جن میں دلچسپ میمز بھی شامل تھیں۔

عثمان بزدارکو خود عمران خان اپنا ‘وسیم اکرم پلس’ قراردے چکے ہیں اس لیے کیسے ممکن تھا کہ صارفین چوک جاتے، ٹویٹس میں ہیش ٹیگ کے ساتھ اس نام کی گردان پر “اصلی وسیم اکرم” کا ردعمل بھی سامنے آگیا۔

سابق کرکٹ کپتان نے اپنا نام ٹرینڈ کرتا دیکھ کرٹویٹ میں لکھا، ‘مجھے علم نہیں کہ میں کیوں ٹرینڈ کررہا ہوں، لیکن چلواس میں اضافہ (اپنی ٹویٹ کا) کرتے ہیں’۔

I’m not sure why I’m trending 🤭🤔 but anyway let’s add to it #WasimAkram ✌️ — Wasim Akram (@wasimakramlive) March 28, 2022

وسیم اکرم کی الجھن سلجھانے کے لیے پیش پیش صارفین کی رگ ظرافت ایک بار پھرپھڑکی اورانہوں نے ‘تسلی بخش جوابات’ میں سابق کپتان کو بتایا کہ اصل وجہ کیا ہے۔

آپکی جگہ اس نے لے لی ہے https://t.co/ps6o1yLvAf — AgaySayRight (@AgaySayRight) March 28, 2022

This why you’re trending 😂 pic.twitter.com/8OLXYLt62C — Haroun Rashid (@HarounRashid2) March 28, 2022

Waseem akram Plus won the semi final (punjab) for captain , now the final (federal) depends on Imran khan ) pic.twitter.com/7f6M6lZLWX — ABDUL RAZAQ KHAN NIAZI (@ARNIAZI422) March 28, 2022

Waseem akram right now😂❤️😊 pic.twitter.com/6ke2rZKMVN — zz adnan (@ZzadnanAr) March 28, 2022

Remember the name ????? That's why you trending legend pic.twitter.com/PirZyBgsR5 — Hamza Arfeen (@hellobellole) March 28, 2022

Prime Minister's Waseem Akram++ ki baat hu rhi hay!! 😂 pic.twitter.com/3YocAYarkq — ZuNair🇵🇰 (@ZuNairSays) March 28, 2022

ماضی میں عثمان بزدارکے لیے وسیم اکرم پلس کی اصطلاح استعمال کرنے والے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بطورکپتان پاکستان کرکٹ ٹیم جن کھلاڑیوں کو چنا وہ بعد میں سپراسٹار بنے،عثمان بزدار کو منتخب کرنے کا فیصلہ بھی ایسا ہی ہوگا۔

گزشتہ روز پنجاب اسمبلی میں عثمان بزدارکے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع بھی کروائی گئی تھی جس پرن لیگ اور پی پی ارکان سمیت 126 اور اجلاس بلانے کی ریکوزیشن پر 119 ارکان کے دستخط ہیں۔

عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے کے بعد عثمان بزدارپنجاب اسمبلی تحلیل نہیں کرسکتے جبکہ اسپیکرپنجاب اسمبلی 14 دن میں اجلاس بلانے کے پابند ہیں۔