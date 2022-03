محمدعامرکا ‘ اہم پیغام’ تمام سیاستدانوں کے نام

حکومت کیخلاف اپوزیشن کے گٹھ جوڑ اور اسی تناظرمیں حکمراں جماعت اوراپوزیشن کے جلسوں کے حوالے سے قومی کرکٹرمحمد عامر نے سیاستدانوں کے نام ایک پیغام جاری کیا ہے۔

عامرکولگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان اپنی پوری طاقت ملک کی بہتری کے بجائے حامیوں کو اکٹھا کرنے میں صرف کررہے ہیں۔

کرکٹرنے اپنی ٹویٹ میں لکھا، ‘ جتنا جذبہ ہمارے سارے سیاستدان لوگ جمع کرنے میں لگا رہے ہیں، اللہ کرے اتنا جذبہ پاکستان ٹھیک کرنے میں آجائے تو کیا ہی بات ہے’۔

jitna jazba hamre sare politicians log jama karne me laga rahe hain Allah kare itna jazba Pakistan thk karne me ajaye to kia bat hai.