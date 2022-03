وکی لیکس کےبانی جولین اسانج جیل میں دُلہا بن گئے

وکی لیکس کے بانی جولین اسانج نے لندن کی جیل میں منگیترسٹیلا مورس سے شادی کرلی، جولین سال 2019 سے جیل میں ہیں۔

جولین اسانج کی اہلیہ کا تعلق جنوبی افریقہ سے ہے اور وہ شعبہ وکالت سے وابستہ ہیں،سٹیلا مورس نے ایک انٹرویومیں انکشاف کیا تھا کہ وہ اور جولین 2015 تعلق میں ہیں، ان کے 2 بچے بھی ہیں۔

Julian Assange: “Every time we witness an injustice and do not act, we train our character to be passive in its presence and thereby eventually lose all ability to defend ourselves and those we love” [2007] #AssangeWedding #FreeAssangeNOW pic.twitter.com/WCmtrZ5EJ6 — Defend Assange Campaign (@DefendAssange) March 23, 2022

نومبرمیں منگنی کا اعلان کرنے والے جولین اسانج اورسٹیلا کو جیل میں شادی کرنے کی اجازت دی گئی تھی، ڈونٹ ایکسٹراڈائٹ اسانج (ڈی ای اے) گروپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ شادی بذریعہ رجسٹرارہوگی جس میں صرف 4 مہمان شریک ہوں گے اوررسم پوری ہوتے ہی انہیں فوری طور پروہاں سے جانا ہو گا۔

ویب سائٹ وکی لیکس نے ٹوئٹر پرسٹیلا مورس کی جیل کے باہر جمع صحافیوں اوراپنے حامیوں سے مختصرخطاب کی ویڈیو شیئرکی۔ سٹیلا کا کہنا تھا کہ وہ خوشی ودُکھ کے ملے جُلے جذبات سے سرشار اور جولین کو دل وجان سے چاہتی ہیں، کاش وہ یہاں ہوتے۔

Julian Assange’s new bride Stella Moris makes tearful speech after cutting cake following today’s #Assangewedding – “I love Julian with all my heart, I wish he was here” #FreeAssangeNOW @StellaMoris1 pic.twitter.com/nqiZfs7Gom — WikiLeaks (@wikileaks) March 23, 2022

شادی کا کیک کاٹنے والی سٹیلا نے روایتی سفید لباس زیب تن کیا جس پربہادر، آزاد، پائیدارمحبت جیسے الفاظ شامل تھے۔

Julian Assange’s bride Stella Moris dons graffiti wedding dress with ‘defiant’ message for prison nuptials https://t.co/kSFbQLfHOd — Daily Mail Online (@MailOnline) March 23, 2022

جیل روانگی سے قبل سٹیلا کی گلدستہ تھامے تصویربھی شیئرکی گئی جس میں اُن کے دونوں بچے بھی موجود ہیں۔

Selection of pictures of Julian Assange’s bride Stella Moris from todays #AssangeWedding. No pictures of Julian Assange from today are available as prison authorities deemed images of the groom a ‘security risk’



Assange faces a 175 year sentence for publishing truthful documents pic.twitter.com/WAafRTsEM9 — WikiLeaks (@wikileaks) March 23, 2022

جولین اسانج کی کوئی تصویرسوشل میڈیا پرشیئرنہیں کی گئی کیونکہ جیل قواعد کے مطابق ایسا کرنا سیکیورٹی رسک میں شمارکیا جاتا ہے۔

جولین اسانج کون ہیں؟

آسٹریلین جولین اسانج نے سال 2006 سے وکی لیکس نامی ویب سائٹ سے ہزاروں خفیہ دستاویزات افشاں کرکے شہرت حاصل کی تھی۔ 50 سالہ جولین جاسوسی کے الزامات میں امریکا ایکسٹراڈیشن کے خلاف قانونی جنگ لڑرہے ہیں جنہیں 2019 میں ضمانت کی شرائط کی خلاف ورزی کرنے پر لندن میں ایکواڈور کے سفارتخانے سے حراست میں لیکربلمورش جیل میں رکھاگیا ہے۔

اسانج سویڈن حوالگی سے بچنے کے لیے 2012 سے لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں مقیم تھے کیوںکہ سویڈن میں انہیں جنسی ہراسانی جیسے الزامات کا سامنا تھا جن کی جولین نے ہمیشہ تردید کی اوربعد ازاں سویڈن کے عوامی استغاثہ نے ان کے خلاف ریپ کے الزام کی تحقیقات ختم کرنے کا اعلان کیا۔

اے ایف پی کے مطابق اسانج ایسے اقدامات سے بچنے کی کوششوں میں ہیں جو انہیں برطانیہ سے نکال کرعراق اور افغانستان کی جنگوں سے متعلق خفیہ فائلوں کی اشاعت پر امریکہ میں مقدمے کا سامنا کرنے سے متعلق ہیں۔ انہوں نے امریکا حوالگی کے خلاف برطانوی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی تھی جس نے رواں ماہ انہیں عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کی اجازت دینے سے انکارکردیا۔

وکی لیکس کے نام سے افشاں کی جانے والی یہ خفیہ دستاویزات فلم انڈسٹری سے لے کر قومی سلامتی اورجنگوں سے متعلق رازوں پرمشتمل ہیں جن میں 2010 میں امریکی جنگی ہیلی کاپٹر سے بنائی گئی ویڈیو بھی شامل ہے جس نشر کی جس میں بغداد میں شہریوں کو ہلاک کرتے ہوئے دکھایا گیا۔

امکان ہے کہ اگرجولین اسانج کو امریکا کے حوالےکیا گیا تو انہیں 175 سال تک قید کی سزا ہوسکتی ہے۔