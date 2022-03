تحریک عدم اعتمادناکام بنانےکیلئے دانیہ شاہ میدان میں

عامرلیاقت حسین خبروں میں رہنے کا ہنربخوبی جانتے ہوں، موجودہ سیاسی صورتحال کے پیش نظراہلیہ کے ساتھ گزشتہ روز وزیراعظم عمران خان سے کی جانے والی ملاقات نے انہیں ایک بارشہ سرخیوں کی زینت بنادیا ہے۔

رکن پی ٹی آئی اسمبلی نے گزشتہ روز اسلام آباد میں وزیراعظم سے ملاقات کی، علی زیدی اور اسدعمر کے ہمراہ کی جانے والی اس ملاقات کی تصویرٹوئٹرپرشیئرکرنے والے عامرلیاقت نے کیپشن میں دعویٰ کیا کہ انہوں نےہنستے مسکراتے وزیراعظم کو بہت ساری باتوں پر قائل کرلیا ہے۔

ہنستے مسکراتے قائل کرلینے والا نقطہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے عامرلیاقت بارہا وزیراعظم سے خود کو اہمیت نہ دینے کا شکوہ کرچکے ہیں، ان کی ناراضگی کی خبریں وقتاً فوقتاً میڈیا پربھی نظرآتی رہی ہیں۔

اس ٹویٹ کے بعد عامرلیاقت نے ایک اورتصویرشیئرکی جس میں ان کی تیسری اہلیہ سیدہ دانیہ شاہ بھی وزیراعظم کے سامنے رکھی کرسیوں پربراجمان ہیں۔

رکن پی ٹی آئی نے کیپشن میں لکھا،’ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران کچھ دیر کے لیے میری اہلیہ سیدہ دانیہ عامر بھی شریک ہوئیں، وزیراعظم نے شادی کی مبارک باد دی اورپوچھا “عامر خیال رکھتا ہے یا نہیں؟”، دانیہ نے مسکراکرکہا،”بہت خیال رکھنے والے ہیں، آپ کا بھی رکھتے ہیں”۔

ملاقات یقینناً خوشگوارماحول میں ہوئی، اس بات کا اندازہ تصویردیکھ کربخوبی لگایا جاسکتا ہے لیکن کیا کہیے سوشل میڈیا صارفین کے جو کسی بھی صورتحال میں محظوظ ہونے کا پہلونکال ہی لیتے ہیں، دانیہ شاہ کی موجودگی کو حکومت کی موجودہ صورتحال سے جوڑتے ہوئے دلچسپ تبصروں میں مسزعامرکو تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کا مشن سونپ دیا گیا۔

ایک صارف نے لکھا، اب تحریک عدم اعتماد کوئی کامیاب کرکے دکھائے ، دانیہ شاہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کیلئے اپنے خاوند عامر لیاقت حسین کے ہمراہ میدان میں آگئیں’۔

عامرلیاقت نے اس “نادرخیال” کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے پھولوں اوردل والے ایموجیزسے پزیرائی بخشی۔

صارفین کے لیے اس ملاقات کا ایک اورغورطلب پہلوعامرلیاقت کی پھولدارشرٹ بھی رہی ، کئی صارفین نے اس بات پرعامرلیاقت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔

What is this behavior?

What kinda dressing is this?

Are you at beach party?

You don't have control on your tongue, we all know but you should learn some manners. You went to meet THE PRIME MINISTER of PAKISTAN not at disco party.

Such a psycho path , stupid @AamirLiaquat https://t.co/DwcsXflGMn