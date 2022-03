پاک آسٹریلیا ٹیسٹ:قذافی اسٹیڈیم میں بھی یوم پاکستان کےرنگ

پاکستان بھرمیں یوم پاکستان روایتی جوش وجذبے کے ساتھ منایا جارہاہے،لاہورکے قذافی اسٹیڈیم میں بھی اس تاریخی دن پربھرپور جوش اورولولہ دیکھنے میں آیا۔

قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان اورآسٹریلیا کے مابین کھیلے جانے والے آخری ٹیسٹ کا آج تیسراروزہے جسے یوم پاکستان کے نام سے منسوب کیا گیا۔

پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوشل میڈیااکاؤنٹس پراس حوالے سے ویڈیواور تصاویرشیئرکیں۔

The teams and fans stood up for Pakistan’s National Anthem before the first session. 🇵🇰#PAKvAUS l #PakistanResolutionDay pic.twitter.com/k4jf8tMldT