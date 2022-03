وسیم اکرم کا اپنی اہلیہ کیلئے محبت بھرا پیغام

پاکستانی لیجنڈری کرکٹر اسٹار وسیم اکرم نے اپنی اہلیہ کی 40ویں سالگرہ پر پیغام لکھ کر انھیں سالگرہ کی مبارک باد دی ۔

تفصیلات کے مطابق سابق کپتان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹوئٹر پر اپنی اہلیہ کے لیے تصویر پوسٹ کرتے ہوئے پیغام میں لکھا کہ”سالگرہ کی بہت مبارک ہو میری عزیز، آپ میری زندگی میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں ، شکریہ ان تمام چیزوں کے لیے جنہیں آپ نے میرے لیے میرے بچوں کے لیے میرے خاندان کے لیے اور پاکستان کے لیے وقف کیا، ہم سب آ پ سے بہت پیار کرتے ہیں“۔

Happy 40th birthday my love-you have grown into such a beautiful human being & you will only get better.I love having you by my side as my life parter, you make every day worth living.Thank you for all you do for me,our children,our families &for Pakistan!We love you @iamShaniera pic.twitter.com/TfImy6o5bJ

اس پیغام کے جواب میں ان کی اہلیہ نے بھی جوابی نوٹ لکھا اور کہا کہ”میں دل میں دنیا کے ہر درد کو محسوس کرتے ہوئے اس دن کو منا نہیں سکی لیکن میں 40 سال کی ہو گئی ہوں اس بات پر میں شکر ادا کرتی ہوں، میں نے اپنی زندگی میں آپ جیسے پیار کرنے والے لوگوں کے پیار کی قدر کرتی ہوں شکریہ مجھے اتنا پیار دینے کے لیے“۔

With so much heart ache around the world I didn't feel like celebrating that much. But I'm 40 now, so I will quietly reflect on the blessings I have received through out my life and thank the people that have touched my life and loved me for being me! Thank you 🙏