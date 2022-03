اداکارہ ثنا جاوید پر تنقید، شعیب ملک بھی میدان میں آگئے

پاکستان کے سابق کپتان اور موجودہ کرکٹر شعیب ملک نے ثنا جاوید کے حق میں بیان دے دیا۔

اداکارہ ثنا جاوید کے خلاف گزشتہ چند دن سے متعدد ماڈلز، میک اپ آرٹسٹس اور جونیئر اداکاراؤں نے سوشل میڈیا پر مہم شروع کر رکھی ہے اور متعدد شخصیات نے اداکارہ پر نامناسب رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔

ٹوئٹر پر ثنا کے حق میں ٹوئٹ کرتے ہوئے شعیب ملک کا کہنا تھا کہ میں ثنا جاوید کو طویل عرصے سے جانتا ہوں جبکہ متعدد مرتبہ ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا۔

– I have known Sana Javed for quite sometime now & have had the opportunity to work with her multiple times, from my personal experience I can only say that she has always been kind & courteous towards me & the people around us…