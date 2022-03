کانپیں ٹانگ رہی ہیں، ٹوئٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا

کانپيں ٹانگ رہی ہيں، بلاول بھٹو زرداری کے يہ جملے سوشل ميڈيا پر ٹاپ ٹرينڈ بن گئے۔ سماء واضح ویڈيو سامنے لے آيا۔ چیئرمین پیپلزپارٹی عوامی مارچ سے خطاب کے دوران ٹانگيں کانپ رہی ہيں کے بجائے ’کانپيں ٹانگ رہی ہيں‘ کہہ گئے تھے۔ فواد چوہدری نے بلاول کو ننھا منا ليڈر کہتے ہوئے کانپيں ٹانگنے پر بھی طنز کيا۔

گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ کے دوران عوامی اجتماع سے خطاب کے دوران کہا تھا کہ ’اسلام آباد میں کانپیں ٹانگ رہی ہیں‘ جس پر انہیں حکومت کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے جبکہ سوشل میڈیا پر بھی یہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔

بلاول بھٹو کی سلیپ آپ ٹنگ پر وزیراعظم عمران خان اور وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے بھی تنقید کردی۔

