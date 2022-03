بسمہ معروف اوربیٹی کی وائرل تصاویر پرسچن ٹنڈولکرکا تبصرہ

آئی سی سی ويمن کرکٹ ورلڈکپ کے پہلے میچ سے زیادہ سوشل میڈیا پرپاکستانی ٹیم کی کپتان بسمہ معروف اوران کی شیرخواربیٹی فاطمہ چھائی رہیں۔

روایتی حریفوں کے مابین میچ سے پہلے اور بعد میں بھی دونوں ممالک کی خواتین کھلاڑیوں سے زیادہ سوشل میڈیا صارفین بسمہ کی بیٹی اور ان کےلیے بھارتی کھلاڑیوں کے پیار سے متعلق بات کرتے نظرآئے۔

This is Awesome 💞, look how Bismah Maroof’s daughter fatima🥰 has won hearts of indian players, India and Pakistan showing ❤️

This is what we call humanity❣️#INDvPAK #CWC22 #PAKvAUS#TeamPakistan pic.twitter.com/b1XI3uOJXP — ShOaib_Ahmed (@dr_shoaibjk) March 6, 2022

سوشل میڈیاپروائرل کئی ویڈیوزاور تصاویرمیں بسمہ کی بیٹی توجہ کا مرکزبنی دیکھی جاسکتی ہیں، کہیں بھارتی کھلاڑی ننھی فاطمہ کو بہلارہی ہیں تو کئی ماں بیٹی کے ساتھ سیلفی سیشن چل رہا ہے۔

Most beautiful Video Of The Day In Women Cricket World Cup ❤

Indian Women Team Players enjoying With Bismah Maroof’s Daughter Fatima pic.twitter.com/ITCpbdmQwE — Rather Tawseef (@RatherTawseef3) March 7, 2022

سوشل میڈیا پراس اقدام کو بیحد سراہا گیا توسابق بھارتی کپتان اور ورلڈ کلاس بیٹسمین سچن ٹنڈولکربھی تعریف کیے بنانہ رہ سکے۔

پاک بھارت تعلقات میں سردمہری کے حوالے سے ٹنڈولکرنے تصویرمیں بھارتی کھلاڑیوں کے ساتھ بسمہ اوران کی بیٹی کی دلکش سیلفی کو سراہتےہوئےلکھا، کتنا خوبصورت لمحہ ہے’۔

ٹنڈولکرکے مطابق ، ‘ کرکٹ کے میدان میں باؤنڈریزہیں لیکن آف دی فیلڈ یہ تمام باؤنڈریز کو توڑ دیتی ہے، کھیل متحدکرتا ہے’۔

What a lovely moment! Cricket has boundaries on the field, but it breaks them all off the field.



Sport unites!#CWC22 pic.twitter.com/isgALYeZe1 — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) March 6, 2022

صارفین نے بسمہ کی بیٹی کے ساتھ میدان میں آمد پربھی تعریفی ٹویٹس کیں۔

Pakistan’s Captain Bismah Maroof!

You are the role model our girls need to see as they grow up! More power to you! ❤ #INDvPAK #WomensDay #bismahmaroof pic.twitter.com/Qot1fczZpE — zarmeena_arfi (@arfi_zarmeena) March 7, 2022

نومبر 2018 میں شادی کے بندھن میں بندھنے والی بسمہ معروف کے یہاں فاطمہ کی پیدائش گزشتہ سال اگست ہوئی، دسمبر 2020 میں پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے وقفہ لینے والی بسمہ نے تقریبا ایک سال بعد ٹیم میں واپسی کی ہے۔

SUCH A POWERFUL PICTURE ❗️

LEAD LIKE A MOTHER. pic.twitter.com/qtj7LVaM2q — Javed Afridi (@JAfridi10) March 6, 2022

نیوزی لینڈ کے شہرماؤنٹ منگنوئی ميں کھیلے جانے والے اس میچ میں 244 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ويمن ٹيم آغاز سے ہی مشکلات کا شکاررہی ، پوری ٹيم 43 اوور ميں 137 رنز پرآؤٹ ہوئی اورميچ ايک 107سے بھارت کے نام رہا۔