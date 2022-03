ڈرون کیمرےسےزخمی آصفہ بھٹوکاتصاویرکےساتھ کااظہارتشکر

حکومت کیخلاف عوامی مارچ کے دوران ڈرون کیمرہ لگنے سے زخمی ہونے والی آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی تصاویر شیئرکرتے ہوئے اظہارتشکرکیا ہے

چیئرمین پاکستان پیپلزپارٹی اوراپنے بھائی بلاول بھٹوزرداری کے ساتھ کراچی سے روانہ ہونے والی آصفہ کے ساتھ یہ حادثہ خانیوال میں پیش آیا جہاں دونوں خطاب کےلیے کنٹینرپرموجود تھے۔

سماء میڈیا ٹیم کے مطابق سگنل فریز ہونے سے اسکرین بلیک ہونے پرڈرون کیمرہ آؤٹ آف کنٹرول ہوکرآصفہ کے چہرے سے جاٹکرایاتھا۔

آصفہ نے ٹوئٹرپراسپتال میں ٹریٹمنٹ کے دوران اپنی تصاویرشیئرکرتے ہوئے فوری طبی امداد فراہم کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔

Would like to thank everyone for the outpouring of love & prayers❤️Deeply indebted to the paramedics at 1122 station Khaniwal,Ms Zunaira & Mr Baber for their stellar & immediate first aid. Would also like to thank the local police for rushing me to Mukhtar Sheikh Hospital Multan pic.twitter.com/jgASWW2Tf4