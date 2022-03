دنانیرکی پارٹی کے بعد ‘باپ کی پارٹی’ وائرل

گزشتہ سال پاکستان سے ایک ویڈیو دنیا بھرمیں وائرل ہوئی جس نے آج سب کی جانی پہچانی انفلوئنسراور اداکارہ دنانیرمبین کوراتوں رات شہرت دی۔

فروری 2021 میں نتھیا گلی میں سڑک کنارے بنائی گئی محض 4 سیکنڈزکی اس ویڈیومیں ہلا گلا کرتے دوستوں کے ہمراہ دنانیرانگریزی لب ولہجے میں کہتی ہیں،’ یہ ہم ہیں، یہ ہماری کار ہے اور یہ ہماری پاوری (پارٹی) ہورہی ہے’۔

Randomly going through Twitter and I stumble upon my video 🤡 https://t.co/ZHMrDDergG

یہ ویڈیو سوشل میڈیا پراتنی زیادہ وائرل ہوئی تھی کہ معروف شخصیات سمیت ہردوسرا بندہ اس کی نقالی کرتا نظرآیا اوراسی ویڈیو کی بدولت دنانیرکو اتنی پہچان ملی کہ سرحد پار بھی یہ ٹرینڈنگ میں رہی اوردنانیر کے انٹرویوزکیے گئے۔

پارٹی ہورہی ہے کی سُست ہوتی ٹرین نے ایک بار پھرتیزی پکڑ لی ہے، سوشل میڈیا پر ایک ننھی بچی کی معصومانہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہے جس نے پارٹی کا اپ گریڈ ورژن متعارف کروایا ہے۔

ٹک ٹاک ویڈیو میں سُرخ لباس میں ملبوس بچی ہاتھ میں موبائل پکڑے ‘ ہائے گائز’ سے آغازکے بعد کیمرہ گھماتے ہوئے کہتی ہے، ‘یہ میں ہوں، یہ ہمارا باپ ہے اور یہ ہمارے باپ کی پارٹی ہورہی ہے’۔

پس منظرمیں بچی کے والد دیگربچوں کے ساتھ نہایت انہماک سے گوشت کاٹنے میں مصروف ہے۔

بچی کا لب ولہجہ اور معصومیت دیکھنے والوں کو بےساختہ ہنسنے پرمجبورکردیتا ہے۔

صارفین نے اس ویڈیوسے بیحد محظوظ ہوتے ہوئے بڑی تعدادمیں اسے شیئرکیا اورتبصرے کیے جس کے بعد وفا کی ایک اور ویڈیوسامنے آئی ہے۔

Wafa Amir is thanking all of her fans for their best wishes 💖 pic.twitter.com/BjWEx4oA0v