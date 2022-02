عمران پیوٹن ملاقات: سب ‘سائز’ کاگیم ہے؟

وزیراعظم عمران خان کا دورہ روس سوشل میڈیا پرکئی حوالوں سے زیربحث ہے لیکن صدر پیوٹن سے ملاقات میں ‘میز’ کے سائزنے ایسی توجہ پائی جو شاید ہی کسی نے سوچی ہو۔

سوشل میڈیا پراہم ملاقات کی زیرگردش تصویرمیں دیکھا جاسکتا ہے کہ درمیان میں تپائی نما چھوٹی میزکے دونوں اطراف 2،2 کرسیاں رکھی ہیں جن پرایک جانب عمران خان اورمترجم اور دوسری جانب پیوٹن خاتون مترجم کے ساتھ براجمان ہیں۔

Prime Minister @ImranKhanPTI had a Summit meeting with President (@KremlinRussia) Vladimir V. Putin in the Kremlin, today.



The two leaders held wide-ranging consultations on bilateral relations as well as regional and international issues of mutual interest🇵🇰🤝🇷🇺#PMIKinRussia pic.twitter.com/g9cihOKhSk — Prime Minister’s Office, Pakistan (@PakPMO) February 24, 2022

سوشل میڈیا پراس تصویرکا موازنہ روسی صدرکی ماضی میں دیگرعالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی تصاویر کے ساتھ کیاگیا جن میں غیر معمولی طویل ٹیبل نمایاں ہے۔

ٹیبل کی طوالت کوتعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ٹویٹس میں یہ دعویٰ کیا جارہا ہے کہ پاکستانی وزیراعظم سے ملاقات میں ‘چھوٹی میز’ دراصل فاصلے کم ہونے کا عندیہ ہے۔

Western leaders get the longer Table, #Pakistan PM Imran Khan gets the shorter table in his all important meeting with Russian President Putin upon his first-ever bilateral visit to Russia as PM – Quite some messaging there by Putin to the West. #PMIKinRussia pic.twitter.com/TyoQKTkXDX — Anas Mallick (@AnasMallick) February 24, 2022

پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی رُکن قومی اسمبلی عالیہ حمزہ ملک نے بھی اپنی ٹویٹ میں واضح کیا کہ ، ‘پاکستان اورعمران خان روس کے لیے کتنے اہم ہیں، یہ تصویرسب بتا رہی ہے’۔

Picture says everything.

How important Pakistan 🇵🇰 and Imran Khan is for Russia 🇷🇺 Right now

Long Live 🇵🇰 🇷🇺 Relationship#PMIKInRussia pic.twitter.com/HUt4Wtbnqi — Aliya Hamza Malik(Updates) (@AliyaPTIupdates) February 24, 2022

No meters long table, our PM is a class of his own! Pakistan’s strategic importance in international affairs continues to rise & in Imran Khan we have a knowledgeable, calculated & strong leader who is well equipped to adequately represent us on the world stage #PMIKInRussia pic.twitter.com/7Gby4QrtzK — Ayesha Adil Sheikh (@ayesha_haleem) February 24, 2022

جہاں فرانسیسی صدرسمیت پیوٹن کی دوسرے رہنماؤں سے ملاقات میں دوری نمایاں ہے تو وہیں کئی صارفین نے بھارتی وزیراعظم نریندرمودی کے ساتھ ‘نشست’ بھی یاد کروائی جس میں ان کا کم وبیش پاکستانی وزیراعظم جتنا ہی پروٹوکول نمایاں ہے۔

Putin met Modi

Vs

Putin meeting Imran



See the difference pic.twitter.com/luJ6RDhQtj — Rashid Hashmi (@RashidHashmis) February 24, 2022

وزیراعظم عمران خان کی ماسکو میں روسی صدر ولادی میر پیوٹن سے ہونے والی اس 3 گھنٹے طویل ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، عالمی حالات اوردیگرامورپرتبادلہ خیال کیا گیا۔