برین ٹیومر کی متاثرکن مہم چلانےوالی امانی لیاقت انتقال کرگئیں

برین ٹیومر کی متاثرکن مہم چلانے والی امانی لیاقت دو سال تک کینسر سے لڑنے کے بعد پیر کی صبح انتقال کر گئیں۔

برطانیہ کے قصبے لوٹن سے تعلق رکھنے والی 23 سالہ امانی لیاقت نے دماغ کے کینسر کی تشخیص کے بعد اپنی زندگی کو اس بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے رقم جمع کرنے اور اس سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے وقف کردی تھی۔

انہوں نے 2020ء میں پتہ چلا تھا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، جس کے بعد انہوں نے بیماری سے لڑنے کیلئے رقم جمع کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔

It is with deep sadness that we share the news that Amani Liaquat has passed away, aged 23. Amani died at home in the early hours of this morning (Monday 21st February). Our thoughts are with Amani’s family and loved ones 💛



Read more ➡️ https://t.co/gGEy1EGJE1 pic.twitter.com/XypGUG6WrK