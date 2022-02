عمران خان مودی شو: کانفیڈنس نہیں اور انگلش بھی خراب ہے

وزیراعظم عمران خان نے دورہ روس سے قبل رُوسی ٹی وی آرٹی کو دیے جانے والے انٹرویو میں بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ براہ راست مباحثےکی خواہش کا اظہارکیا جس پر’پڑوس’ سےجواب آنے سے قبل ہی سوشل میڈٰیا صارفین کی رگ ظرافت پھڑک اٹھی۔

روسی نشریاتی ادارے کی میزبان اوکسانہ بوئیکو کوانٹرویو کے دوران بھارت کے حوالے سے بات کرتے ہوئےعمران خان نے زوردیا کہ بھارت کو ہندوتوا کے بجائے انسانيت پرتوجہ دينی چاہيے،پاکستان کی موجودہ حکومت اقتدارمیں آئی تو سب سے پہلےبھارت سےرابطہ کیا، میں بھارت کوبہتراندازمیں جانتا ہوں، موجودہ بھارت گاندھی اورنہروکا نہیں بلکہ مودی کا ہے۔

میزبان کا کہنا تھا کہ ،’ نریندرمودی آپ کی باتوں سے اتفاق نہیں کریں گے اوراگروہ بھی اس حوالے سے اپنے خیالات کا اظہارکرناچاہیں تو ہم انہیں بھی نشرکریں گے ‘۔

جس پر وزیراعظم نے ٹی وی پر بھارتی ہم منصب نریندرمودی کے ساتھ مباحثہ کرنے کی خواہش کا اظہارکیا۔

Big breaking ; Open challenge to Godi by @ImranKhanPTI for a live debate. 🔥@narendramodi if you have the guts then accept this challenge ? #ImranKhanModiShow

pic.twitter.com/rbJK7Fbub0 — مــحــمــد جنيد امیر-) (@Iam_JD92) February 22, 2022

فی الحال بھارتی وزیراعظم نے تو اس پیشکش کا کوئی جواب نہیں دیا تاہم ٹوئٹرپر’ عمران خان مودی شو’ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے جہاں صارفین دل کے پھپھولے پھوڑتے ہوئے دلچسپ ٹویٹس میں بھارتی وزیراعظم کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔

ایک صارف نے لکھا، ‘ بھارتی جانتے ہیں ان کا وزیراعظم بات نہیں کرسکتا، جب سے وزیراعظم بناہے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، کانفیڈنس نہیں بیچارے کے پاس اور انگلش بھی خراب ہے’۔

صارف نے’چائے والا’ لکھ کر بھارتی وزیراعظم کے سابقہ کام کوبھی یادکیا۔

Indians know their PM can’t talk. No press conference since he first became PM. Confidence nahi bechara k paas or English bhi kharab hai.. Chaiwala!😂#ImranKhanModiShow — Abdul Basit💎 (@cwskp) February 22, 2022

بھارتی صارفین کی جانب سے 71 کی جنگ یاد دلانے والوں کیلئے بھی تگڑا جواب حاضر ہے۔

2022:

🇵🇰 #ImranKhanModiShow 🇮🇳: 1971



( So they’ve only one achievement 👎) pic.twitter.com/CrLueQvWzM — Haleema, The Fan Girl of PMIK 🇵🇰💕 (@Bint_E_Pak_PTI) February 22, 2022

بھارتی وزیراعظم کی جانب سے ‘ٹیلی پراپمٹر’ سے تقاریرپڑھنا بھی زیربحث آیا۔

#ImranKhanModiShow

Knowing well, teleprompters ability; the Indians as usual started propaganda with a known purpose to get away from the challenge openly given by PM Khan. pic.twitter.com/mMVYYxQcT6 — Tariq Javed Yousafzai (@TariqYous1) February 22, 2022

ابھی نندن کے خودساختہ کارناموں پرفخرکرنے والے بھارتیوں کوبھی خوب حقیقت بتائی گئی۔

u mean this f16 ? pic.twitter.com/tdJuvOVuHm — Saad Ali (@SaadAli51412073) February 22, 2022

وقار ذکاء نے اس خیال کو عظیم قراردیتے ہوئے بھارتی وزیراعظم کو اپنی ٹویٹ میں ٹیگ کیا ۔

What a great idea by @ImranKhanPTI let’s have open debate with @narendramodi on LIVE TV to resolve or at least discuss India Pakistan issues in front of everyone. We all should tag @narendramodi that accept this invitation. #ImranKhanModiShow — Waqar Zaka (@ZakaWaqar) February 22, 2022

صارفین کی دلی خواہش ہے کہ مودی یہ آفر قبول کریں۔

PM Imran khan said :I would love to debate live with Narendra Modi on TV so more than a billion people can watch and decided but FYI modi can’t even speech in Hindi/English without interpeter.



What a daring and bold move by Imran khan. Let’s go Modi.#ImranKhanModiShow pic.twitter.com/wQfNeiNJ69 — Gumnam Heros (@Gumnam_heros) February 22, 2022

یہ پہلا موقع نہیں کہ پاکستان کی جانب سے ایسی کسی خواہش کااظہارکیا گیاہو،عمران خان اس سے قبل بھی نریندرمودی کو مسائل کے حل کیلئے بات چیت کی دعوت دیتے آرہے ہیں۔

وزیراعظم آج سے روسی صدر ولادیمیرپوٹن کی دعوت پرماسکو کا دو روزہ دورہ کررہے ہیں جو گزشتہ 23 سال میں کسی بھی پاکستان رہنما کا پہلا دورہ رُوس ہے۔اس دورے کو موجودہ عالمی وعلاقائی حالات کے تناظرمیں انتہائی اہم قراردیا جارہا ہے۔