فرحان اختر کی شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل

بالی ووڈ اداکار اور ہدایت کار فرحان اختر اور ماڈل و اداکارہ شبانی ڈنڈیکر رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے، شادی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

دونوں کے درمیان گزشتہ چند سال سے تعلقات تھے اور ان کی شادی کی تقریبات 17 فروری کو بھارتی ریاست مہارا شٹر کے دارالحکومت ممبئی میں شروع ہوئی تھیں۔

دونوں کی شادی کی تقریبات ممبئی کے علاقے کھنڈالا میں موجود جاوید اختر کی رہائش گاہ پر جاری تھیں، جن میں دونوں کے قریبی دوستوں اور رشتے داروں نے شرکت کی۔

