پچھلےجنم میں’ساس’تھے؟شہبازگل کااحسن اقبال سے سوال

مائیکروسافٹ کے بانی بِل گیٹس کا دورہ پاکستان سوشل میڈیا پرمختلف حوالوں سےزیربحث رہا لیکن وزیراعظم کے معاون خصوصی شہبازگل اور سینیئرلیگی رہنما احسن اقبال کے حوالے سے کچھ الگ ہی دیکھنے میں آیا۔

احسن اقبال نےمائیکروبلاگنگ سائٹ ٹوئٹرپربل گیٹس اورعمران خان کی وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی ایک تصویرشیئرکی جس کا کیپشن پڑھ کرشہبازگل نے اُلٹا انہی سے ایک سوال کرڈالا۔

میز کے دوسری عمران خان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھے بل گیٹس کے حوالے سے نقطہ اعتراض اٹھانے والے احسن اقبال نے لکھا کہ عمران خان کوایسے مہمانوں کے ساتھ عزت واحترام سے پیش آنا چاہیے، بل گیٹس کوئی کوئی ماتحت اہلکار یا سیکرٹری نہیں تھے۔

Bill Gates is not a subordinate official or Secretary. IK has an inflated ego. Guests like him should be treated with respect.



Microsoft worth: $460b

Pakistan GDP: $280b



Microsoft annual Revenues: $160b

Pakistan annual exports: $25b pic.twitter.com/WcKDIg9jsT