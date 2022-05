یو اے ای کے صدر شیخ خلیفہ بن زایدالنہیان کو سپرد خاک کردیا گیا

متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید النہیان کو سپرد خاک کردیا گیا ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق ابوظہبی کے حکمران شیخ محمد بن زاید اور النہیان خاندان کے افراد نے جمعے کے روز ابوظہبی کے البطین قبرستان میں شیخ خلیفہ کی آخری رسومات ادا کیں۔

اس سے قبل شیخ محمد بن زاید النہیان، خاندان کے دیگرافراد اور مسلح افواج کے ڈپٹی سپریم کمانڈر نے شیخ سلطان بن زاید مسجد میں مرحوم شیخ خلیفہ بن زاید النہیان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ دوسری جانب شیخ خلیفہ بن زاید آل نہیان کی غائبانہ نماز جنازہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ادا کی گئی۔

نماز عشاء کے بعد غائبانہ نماز جنازہ میں لاکھوں شہری شریک ہوئے۔ عرب میڈیا کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے شیخ خلیفہ بن زاید آل نہیان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی ہدایت کی تھی۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زاید النہیان آج انتقال کرگئے تھے۔

متحدہ عرب امارات کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے خلیفہ بن زاید النہیان کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ صدر کے انتقال پر 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ شیخ خلیفہ بن زاید النہیان 3 نومبر 2004 سے متحدہ عرب امارات کے حکمران تھے اور انہوں نے اپنے والد شیخ زاید بن سلطان آلنہیان کی وفات کے بعد یو اے ای کی قیادت سنبھالی تھی۔

His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Ruler of Abu Dhabi, today performed the funeral prayer for the late UAE President His Highness #SheikhKhalifabinZayedAlNahyan at the Sheikh Sultan bin Zayed the First Mosque in #AbuDhabi.



Photos by WAM pic.twitter.com/17XmV81j66