بل گیٹس کرونا وائرس میں مبتلا

مائیکرو سافٹ کے بانی بل گیٹس عالمی وبا کرونا وائرس کا شکار ہوگئے ہیں۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق بل گیٹس نے قرنطینہ اختیار کرلیا ہے۔ بل گیٹس نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر کرونا وائرس سے متاثر ہونے کی تصدیق کی ہے۔

I’ve tested positive for COVID. I’m experiencing mild symptoms and am following the experts’ advice by isolating until I’m healthy again.