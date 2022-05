پروپيگنڈہ اور جھوٹ پاکستان سےتعلقات ميں رکاوٹ نہيں بنے گا، امریکا

امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دونوں ممالک کے مضبوط تعلقات کے درمیان کوئی پروپیگنڈہ یا جھوٹ رکاؤٹ نہیں بن سکے گا۔

امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے منگل 10 مئی کو ہونے والی ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے حوالے سے بتایا گیا امریکی وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے پاکستانی ہم منصب بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے پر تفصیلی اور اہم گفتگو ہوئی ہے۔

نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کے دوران افغانستان، دہشت گردی، تجارت، ماحولیات، توانائی، صحت اور تعلیم سمیت کئی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔

اس موقع پر ترجمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتے ہيں۔ پاکستان اور امریکا کا ایک وسیع البنیاد دوطرفہ تعلق ہے۔ امریکا کے ساتھ تعلقات کی 75 ویں سالگرہ پر بات کرنے کا موقع ملا۔ پروپیگنڈے اور جھوٹ کو تعلقات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے۔

پاکستانی حکام سے ملاقات سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں نیڈ پرائس نے کہا کہ فوری طور پر پاکستانی حکام سے کسی شیڈول ملاقات کا علم نہیں۔

صحافی کی جانب سے امریکی ترجمان سے انٹر سروسز انٹیلی جنس ( آئی ایس آئی) کے چیف کی امریکا آمد اور ملاقات سے متعلق بھی سوال کیا گیا، جس پر انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ اس بارے میں پاکستانی حکام آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات سے متعلق ان کے پاس کوئی تفصیل موجود نہیں۔

.@StateDeptSpox on Afghanistan: The Taliban’s policies towards women are an affront to human rights, and they will continue to impair the Taliban’s relations with the international community, including with the United States. pic.twitter.com/RSMoL387XT