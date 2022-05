سری لنکا میں پرتشددمظاہرے،7افراد ہلاک،217 زخمی

سری لنکا میں اقتصادی بحران پرتشدد صورتحال اختیار کرگیا ہے۔ مشتعل شرپسندوں نے سبکدوش وزیراعظم راجا پکشے کے خاندان سمیت متعدد اراکینِ اسمبلی کے مکانات کو جلادیا۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملہ آور وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے بیرونی حصے میں داخل ہونے میں کامیاب ہوگئے تھے جہاں انہوں نے پیٹرول بم پھینکےلیکن بروقت فوجی

کاروائی پر شرپسندوں کی جانب سےعمارت کا محاصرہ کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ اس دوران ایک پولیس آفیسر آنسو گیس کا شیل پھٹنے سے موقع پر ہی ہلاک ہوگیا۔

سیکورٹی اہلکار نے راجا پکشے اور اُن کے اہلِ خانہ کو بحفاظت عمارت سے کسی نامعلوم مقام پر پہنچانے کی تصدیق کردی۔

سری لنکا میں معاشی بحران روز مرہ کی اشیاءکی قیمتوں میں اضافے پرپیدا ہوا اوربعدازاں پر تشدد مظاہروں کی صورت اختیار کرگیا۔ مشتعل شہریوں کی طرف سے پرتشدد کاروائیوں اوراحتجاج کے نتیجے میں مہندرا راجا پکشے نے پیر کے روز اپنے منصب سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا لیکن اس کے باوجود شرپسندوں کی جلاؤگھیراؤاور پُرتشدد کاروائیاں تاحال جاری ہیں جس میں اب تک ایک رکن اسمبلی سمیت 7 افراد مارےگئے ہیں۔

