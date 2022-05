پولینڈ میں روسی سفیر پر رنگ پھینک دیاگیا، ویڈیو وائرل

پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں یوکرین جنگ کے مخالف مظاہرین نے روسی سفیر کے منہ پر لال رنگ پھینک دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

غیر ملکی میڈیا کے مطابق روسی سفیر پر رنگ پھینکے کا واقعہ پیر کو اس وقت پیش آیا جب پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں روسی سفیر سارگے آندریو ایک قبرستان میں دوسری جنگ عظیم میں مرنے والے روسی فوجیوں کی قبروں پر پھول چڑھا رہے تھے۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ روسی سفیر کے اردگرد ان کا اسٹاف اور میڈیا کے ساتھ لوگوں کی بھیڑ موجود ہے، جہاں ان پر لال رنگ پھینکا جارہا ہے۔

اس موقع پر اطراف میں موجودہ مظاہرین یوکرینی جھنڈے تھامے ہوئے ہیں، انہوں نے روسی سفیر کے خلاف ’فاشسٹ‘ کے نعرے بھی لگائے۔

Russian ambassador had a hard time today in Warsaw. People chant into his face: “Fascists!” #StandWithUkraine #StopPutinNOW #ArmUkraineNow pic.twitter.com/erZsfB7MEs

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) May 9, 2022