وائٹ ہاؤس میں پہلی بار سیاہ فام خاتون ترجمان مقرر

امریکی صدر جو بائیڈن نے پہلی سیاہ فام خاتون کو وائٹ ہاؤس کا ترجمان مقرر کردیا ہے۔

وائٹ ہاؤس کی موجودہ ترجمان جین ساکی 13 مئی کو اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوجائیں گی، ان کی جگہ نائب ترجمان کیرین ژاں پیئر کو ترقی دیکر ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔

خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر جوبائیڈن نے فرانسیسی نژاد تارکین وطن گھرانے میں پیدا ہونے والی 44 سالہ کیرین ژاں پیئر کو وائٹ ہاؤس کی نئی ترجمان مقرر کیا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے مقرر کردہ وائٹ ہاؤس کی نئی ترجمان کیرین ژاں پیئر اعلانیہ ہم جنس پرست ہیں۔

صرف یہ ہی نہیں بلکہ کیرین ژاں پیئر وائٹ ہاؤس کی پہلی ہم جنس پرست ترجمان بھی ہوں گی۔ کیرین ژاں پیئر کا شمار صدر جوبائیڈن کے بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے۔

انہوں نے 2020 کے صدارتی الیکشن میں جو بائیڈن کی انتخابی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ ژان اس سے قبل بارک اوباما کے دور میں بھی وائٹ ہاؤس میں اہم ذمہ داریاں سنبھال چکی ہیں۔

دونوں صدور کی جانب سے کیرین کو ہنر مند اور دیانت دار ساتھی قرار دیا گیا ہے۔

جین ساکی نے اپنا عہد چھوڑنے کی وجہ نہیں بتائی ہے، تاہم ان کے بارے میں مصدقہ اطلاعات ہیں کہ وہ امریکی نیوز چینل ایم ایس این بی سی جوائن کر رہی ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی موجودہ حیثیت سے مستعفیٰ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔

Lots to say about how grateful I am to @POTUS and @FLOTUS and the Biden family for trusting me to serve as @PressSec and plenty of time before my last day to share, but today is about @KJP46 so a few thoughts on this remarkable woman who will soon be behind the podium every day.