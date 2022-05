وائٹ ہاؤس:امریکی صدرکیجانب سےعیدالفطرکی تقریب، قرآنی آیت کاحوالہ بھی دیا

امریکی صدر کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں عیدالفطر کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مسلم رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر امریکی صدر جو بائیڈن نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بھی دیا۔

عید الفطر کے سلسلے میں پیر 2 اپریل کو منعقد ہونے والی تقریب کے میزبان امریکا کے صدر جوبائیڈن اور خاتونِ اول جل بائیڈن ہیں۔ اس تقریب میں نائب صدر کملا ہیرس کے شوہر ڈگلس ایمہوف بھی شریک ہوں گے۔

ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق صدر جوبائیڈن کی جانب سے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں کہا گیا کہ رمضان المبارک کمیونٹی کو ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع فراہم کرتا ہے، مذہب کی بنیاد پر کسی کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔

عید الفطر پر جاری ہونے والے صدراتی پیغام میں خاص طور پر پناہ گزینوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔

پیغام میں کہا گیا ہے کہ ہمیں اس موقع پر اپنے خاندان سے دور تہوار منانے والوں کو یاد رکھنا چاہیے اور دنیا کے لیے امریکا کو امید کا استعارہ بنانے کے عزم کو برقرار رکھنا چاہیے۔ عید کے موقع پر امریکا کے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بھی اپنے پیغام میں دنیا بھرکے مسلمانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کی ہے۔

امریکی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عید الفطر رمضان المبارک کی تکمیل کی علامت ہے۔ اس دن کا آغاز نماز کی ادائیگی کے لیے مساجد اور کمیونیٹی کے مراکز میں خاندانوں اور برادریوں کے اجتماع کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر دوستوں اور پڑوسیوں کے ساتھ مل کر عید کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ دنیا کی مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی عید کی اپنی منفرد روایات ہیں۔ اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے جو جنگ، تشدد یا ظلم و ستم کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں۔

بلنکن کا اپنے پیغام میں مزید کہنا تھا کہ محکمہ خارجہ عید الفطر کے موقع پر ایک استقبالیہ ترتیب دے رہا ہے جس میں مسلم کمیونٹی کے رہنماؤں کو مدعو کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ملاقات اور ہماری مشترکہ اقدار پر غور کرنے کا موقع میسر آئے گا۔

قبل ازیں وائٹ ہاؤس نے​ اتوار کو رمضان کے اختتام اور عید کی آمد کے موقع پر صدر جو بائیڈن اور خاتونِ اول جل بائیڈن کا خصوصی مشترکہ پیغام بھی جاری کیا ہے۔​اپنے پیغام میں صدر اور خاتونِ اول کی جانب سے عید پر نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا تھا۔

عید پر جاری ہونے والے بیان میں صدر اور خاتون اول کا کہنا تھا کہ عید عبادات کے لیے خاص مقدس مہینے رمضان کی تکمیل کے موقع پر کمیونٹیز اور خاندانوں کے مشترکہ اظہارِ مسرت کا موقع ہے۔

انہوں ںے کہا کہ عید مسلمانوں کو غربت، بھوک، تنازعات اور بیماروں سے متاثرہ افراد کو یاد رکھنے اور سب کے بہتر مستقبل کی تعمیر کے لیے مشترکہ کوششوں کی یادہانی کا موقع بھی ہے۔

ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ قرآن انسانوں پر انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے زور دیتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اقوام اور قبائل ایک دوسرے سے تعارف کے لیے بنائے گئے ہیں۔

اپنے مشترکا پیغام میں صدر اور خاتونِ اول نے کہا کہ سب کیلئے یکساں مذہبی آزادی کی روایت ہمارے ملک کو مضبوط بناتی ہے اور ہم تمام عقائد اور ہر طرح کے پس منظر سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ مل کر مذہبی آزادی کے اس اصول کے تحفظ کیلئے کام کرتے رہیں گے۔

دونوں کی جانب سے خصوصی پیغام میں اعلان کیا کہ اس برس سے وائٹ ہاؤس میں عید منانے کی روایت کو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے اور اس کیلئے ان امریکی مسلمانوں کو مدعو کیا جائے گا جو قومی سطح پر افہام و تفہیم اور اتحاد کے فروغ کیلئے کوشاں ہیں۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ گزشتہ دو برس سے جاری کرونا پابندیوں میں نرمی کے بعد امریکا کے ایوانِ صدر میں اس خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کرونا وبا کے باعث سماجی سرگرمیوں پر عائد پابندیوں میں نرمی کے بعد اس بار امریکا میں عید کے روایتی رونقیں بحال ہوئیں۔

گزشتہ برس کرونا وائرس وبا کے باعث وائٹ ہاؤس میں عید کے موقع پر ورچوئل تقریب منعقد ہوئی تھی۔

‘This year for the first time in decades, 3 Abrahamic faiths all celebrate their holy days at the same time … That’s a message’ — Pres. Biden remarked on the celebrations of Ramadan, Passover, and Easter as a point of unity pic.twitter.com/L4Ty2qKyio

Pres. Biden while celebrating Eid al-Fitr at the White House: ‘There’s a lot of similarities between all the 3 major religions … You have a slight advantage for Ramadan. For Lent I gotta go 40 days … with no sweets and no ice cream — [but] I did it’ pic.twitter.com/gsShT71Ana