ڈیلیورو ملازمین کا احتجاج رنگ لے آیا

دبئی کے ادارے ڈیلیورو نے ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی اور اوقات کار میں اضافے کی تجویز واپس لے لی۔

غیرملکی اخبار کے مطابق اتوار کو دبئی میں ڈیلیورو کے ملازمین نے ادارے کے مجوزہ فیصلوں کے خلاف ہڑتال کردی۔ اس دوران ڈیلیورو کے اسٹاف کے احتجاج کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئیں۔

ڈیلیورو انتظامیہ کا ادارہ تھا کہ ڈراپ فیس کی مد میں 10.25 درہم کا معاوضہ کم کرکے 8.75 درہم کردیا جائے۔

اس کے علاوہ روزانہ کے اوقات کار 14 گھنٹے تک بڑھانے کی تجویزبھی زیر غور تھی۔

ڈیلیورو ملازمین کی جانب سے سخت احتجاج کے بعد انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ مجوزہ فیصلوں کو ابھی نافذ العمل نہیں کیا جارہا ہے۔ اس اقدام کے بعد ڈراپ فیس اور روزانہ کے اوقات کار میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔

Delivroo Dubai, Rider on strike on #LabourDay for there rights, thay cutting Rider fees, thay forget about Rider hard work, weather conditions, fuel prices, shame on them 👎👎@Deliveroo_ae @Deliveroo pic.twitter.com/7DlRYSCqAO

— Nouman Ali (@NoumanA24691666) May 1, 2022