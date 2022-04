سعودی عرب میں عیدالفطر کی تاریخ کا اعلان

سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں شوال المکرم کا چاند نظر نہیں آیا، عیدالفطر پیر 2 مئی کو منائی جائے گی۔

سعودی عرب کے سرکاری ٹوئٹر اکاؤنٹ پر جاری اعلان کے مطابق سعودی عرب میں شوال 1443ھ کا چاند نظر نہیں آیا، مملکت میں عید الفطر پیر 2 مئی کو منائی جائے گی۔

BREAKING NEWS | The Crescent for the month of Shawwal 1443 was NOT SEEN today, subsequently:

Monday, 2nd May 2022 will be the day of Eid Al Fitr

The momth of Ramadan 1443 will complete 30 days tomorrow pic.twitter.com/USnzEbFsCV

