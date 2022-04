بھارت میں نئےآرمی چیف نےعہدہ سنبھال لیا

بھارت میں لیفٹینیٹ جنرل منوج چندرا شیکر پانڈے 29 ویں چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر فائز ہوگئے ہیں۔

بھارتی میڈیا کےمطابق لیفٹینیٹ جنرل منوج چندراشیکرپانڈے نےیکم فروری 2022 سے 30اپریل 2022 تک بطور وائس چیف آف آرمی اسٹاف ذمہ داریاں نبھائیں۔

انھوں نے بطور جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف ایسٹرن کمانڈ بھی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ بھارت کے پہلے آرمی چیف ہیں جن کا تعلق انجینیئرنگ کور سے ہے۔

General Manoj Pande today took over as Chief of Army Staff from General Manoj Mukund Naravane. He is the 29th Army Chief and the first officer from the Corps of Engineers to get this opportunity. pic.twitter.com/tfRqFU9Jsa

— ANI (@ANI) April 30, 2022