مودی بھارت کے زیرِتسلط مقبوضہ کشمیر پہنچ گئے

بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی ایک روزہ دورے پر مقبوضہ وادی کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ اس موقع پر وادی میں مکمل ہڑتال اور یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔

حریت کانفرنس

بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے دورہ سری نگر کے موقع پر کنٹرول لائن کے دونوں اطراف یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس (کے ایم ایس) کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی وزیراعظم مودی کے دورے کے موقع پر کل جماعتی حریت کانفرنس کی کال پر مکمل ہڑتال ہے۔

حریت کانفرنس نے جاری بیان میں کہا ہے کہ کشمیری مقبوضہ وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں، جب کہ نریندر مودی کے دورہ مقبوضہ کشمیر کے موقع پر بھارتی جرائم کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی ہوں گے۔

Mushaal Hussein Mullick Chairperson Peace and Culture Organisation video message in English on Modi's visit. A Complete shutdown to be observed in IIOJK on 24th April Sunday on Indian PM Modi's visit

وزیراعظم آزاد کشمیر

دوسری جانب وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس نے ویڈیو پیغام میں کہاکہ اسلام آباد اور آزاد کشمیر کے تمام شہروں میں بھارت کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ سردار تنویر الیاس کا کہنا ہے کہ بھارتی قیادت نے پورے خطے کا امن داؤ پر لگایا ہوا ہے۔

مودی کی مقبوضہ وادی آمد پر اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے کشمیریوں نے احتجاج اور مظاہرہ بھی کیا۔ مظاہرے میں حریت قائدین، سول سوسائٹی اور کشمیریوں نے شرکت کی۔

اس موقع پر مظاہرین نے بھارتی مظالم کیخلاف اور آزادی کے حق میں نعرے لگائے۔ مظاہرے سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ مودی کے دورے کا مقصد دنیا کو دکھانا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے حالات نارمل ہیں۔

وادی چھاؤنی میں تبدیل

دوسری جانب غاصب بھارتی حکمران مودی کی آمد پر مقبوضہ وادی چھاؤنی میں تبدیل ہوگئی ہے، جہاں جگہ جگہ ناکے اور کرفیو نافذ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی فوج نے حساس آباديوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔

گاؤں لليانہ میں مودی کی آمد کے پیش نظر دور دور تک سخت ترين سیکيورٹی تعينات ہے۔ آس پاس کے علاقوں سے ساری موٹرسائيکليں قبضے ميں لے لی گئی ہيں۔ سی سی ٹی وی کيمروں سے لوگوں کی نقل وحرکت پر نظر رکھی جارہی ہے۔

پاکستانی دفتر خارجہ

پاکستان کی جانب سے بھارتی قابض افواج کے ہاتھوں مزید تین کشمیریوں کے قتل کی شدید مذمت کی گئی ہے، جب کہ بھارت سے ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل عام کی شفاف اور فوری تحقیقات یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔

ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی قابض فورسز نے بربریت جاری رکھتے ہوئے مزید تین کشمیریوں کو ضلع بارہ مولا میں شہید کیا۔ پانچ اگست دو ہزار انیس سے اب تک مجموعی طور پر پانچ سو اسی سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں قابض فورسز نے جعلی آپریشنزمیں کشمیریوں کے ماورائےعدالت قتل عام میں اضافہ کردیا۔

پاکستان نے ایک بار پھر عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ اور پرامن حل کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔

Prime Minister Azad Kashmir has announced to observe black day in Azad Kashmir on the day Modi will visit occupied Kashmir

Yesterday, Six Kashmiri Youth were killed by the Indian Army in occupied Kashmir before India PM Modi's visit



Protest against Modi's first visit to occupied Kashmir since 5th August 2019



Indian Consulate Birmingham at 2:30PM on Sun 24th April