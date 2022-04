امریکی رکن کانگریس الہان عمر کون ہیں؟

امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے اپنے پہلے دورۂ پاکستان میں موجودہ وزیراعظم شہباز شریف، صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور سابق وزیراعظم عمران خان سے آج (بدھ کو) ملاقاتیں کی۔

وزیراعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق کانگریس کی خاتون رکن 4 روزہ دورۂ پاکستان میں پاکستانی ثقافت، سماجی، سیاسی اور معاشی استعداد کار کو بہتر طور پر سمجھنے کیلئے لاہور اور آزاد کشمیر بھی جائیں گی۔

Ms. Ilhan Omar, Member of the U.S. House of Representatives, called on Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif today. Appreciating her courage of convictions and her political struggle, the Prime Minister warmly welcomed her on her first-ever visit to Pakistan. pic.twitter.com/UYjBS2twMa

