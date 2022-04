پاکستان کو اہم ساتھی کی نظر سے دیکھتے ہیں، امریکا

امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ محفوظ، مستحکم اور خوشحال افغانستان کیلئے امریکا پاکستان کو اہم شراکت دار اور اہم ساتھی کی نظر سے دیکھتا ہے۔

امریکی محکمہ خارجہ میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان نیڈ پرائس سے رمضان المبارک میں گزشتہ ہفتے افغانستان میں پاکستان کی جانب سے ہونے والے فضائی حملے سے متعلق سوال کیا گیا کہ پاکستانی حملے میں متعدد عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، کیا امریکا اب بھی پاکستان پر دباؤ ڈالے گا؟ جس پر ترجمان کا کہنا تھا کہ اس پر بہتر ہوگا کہ پاکستانی حکومت سے سوال کیا جائے گا۔



پاکستان سے متعلق اپنے تعلقات پر ترجمان نے کہا کہ افغانستان پر پاکستان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، خصوصاً ایسے افغانستان کیلئے جو اپنے شہریوں بشمول اقلیتوں، خواتین اور بچیوں کے بنیادی حقوق کی عزت کرے۔

نیڈ پرائس کا یہ بھی کہنا تھا کہ تقریباً 75 برس سے پاکستان کے ساتھ ہمارا تعلق اہم رہا ہے، پاکستان میں نئی حکومت کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر کام کرنے کے متمنی ہیں، مل کر کام کرنے سے پاکستان اور خطے میں امن و خوشحالی ممکن ہے۔

نئی حکومت سے متعلق ترجمان امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پاکستان کے نئے وزیراعظم شہباز شریف کو پہلے ہی مبارک باد دے چکے ہیں، ان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔

واضح رہے کہ اس سے قبل 15 اپریل کو ہونے والی پریس بریفنگ میں نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کے انتخاب کے حوالے سے گزشتہ رات سیکریٹری خارجہ کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تقریباً 75 برسوں سے پاکستان اور امریکا کے درمیان تعلقات انتہائی اہم ہیں۔

ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان اور خطے کے وسیع تر مفاد، امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کیلئے حکومت پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھنے کے منتظر ہیں اور اسی جذبے میں، ہم نے پاکستانی پارلیمنٹ کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو ان کے انتخاب پر مبارکباد دی ہے، اور ہم ان کے اور ان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔

