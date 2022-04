یوکرین کا میزائل حملہ،روس کا جنگی جہاز ڈوب گیا

يوکرين جنگ میں اہم موڑ اس وقت دیکھنے میں آیا جب یوکرین کے میزائل حملے سے 12 ہزار 500 ٹن وزنی روس کا جنگی جہاز موسکوا تباہ ہوکر ڈوب گيا۔

خبر رساں ایجنسی کے مطابق 14 اپریل جمعرات کی علی الصبح دارالحکومت کییف میں زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اس دوران یوکرین کے بیشتر علاقوں میں فضائی حملوں سے خبردار کرنے والے سائرن بھی بجتے رہے۔ اس دوران یوکرین کی جانب سے بھی روس حملوں کا تابڑ توڑ جواب دیا گیا۔ بعد ازاں یوکرین نے میزائل حملہ کرتے ہوئے سيواستوپول بندرگاہ کريميا کے قريب بحر اسود ميں روسی جنگی جہاز کو نشانہ بنایا، جس سے وہ ڈوب گيا۔

Ukraine’s military claimed it fired missiles at a Russian warship. Full details @ https://t.co/tyxI0BDlzG pic.twitter.com/myhO6xpep0

بارہ ہزار 500 ٹن وزنی روسی جنگی جہاز موسکوا متعدد اینٹی شپ اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے لیس تھا اور بحیرہ اسود میں اپنی طرز کا یہ واحد قسم کا جہاز تھا۔

Russia: Russian biggest warship Moskva exploded off the coast of Ukraine pic.twitter.com/eLRPaWOX4H

— AMIT KUMAR GOUR (@gouramit) April 15, 2022