سازش کے الزام سے متعلق ہمارا مؤقف پاک فوج نے واضح کردیا، امریکا

ترجمان امریکی محکمہ خارخہ نیڈ پرائس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی منتخب حکومت کے خلاف امریکا نے کوئی سازش نہیں کی، پاک افواج کے بیان سے متفق ہیں۔

واشنگٹن میں اسٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ سازش کے حوالے سے امریکا کا پیغام بڑا واضح ہے، ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔

According to the Pakistan Army spokesman, there was no conspiracy against the former government, Journalist’s question

Agree with the statement, US State Department spokesman#DGISI #resignramizraja #سازش_نہیں_مداخلت #متحدرہو_آگےبڑھو pic.twitter.com/6XXuxWRCaZ — Alee Baltee (@Alee_Journalist) April 14, 2022

اس موقع پر امریکا میں مقیم اے آر وائی نیوز ٹی وی کے نمائندے جہانزیب علی نے سوال کیا کہ “پاکستان کے نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ خطے میں امن، سلامتی اور ترقی کے مشترکا اہداف کے فروغ کیلئے امریکا کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ کیا امریکا اپنے وزیراعظم شریف کے انتخاب کو پاکستان کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو بہتر کرنے کا موقع سمجھتا ہے”؟

جس پر نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف کے انتخاب کے حوالے سے گزشتہ رات سیکریٹری خارجہ کی جانب سے بھی بیان جاری کیا گیا تھا۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ تقریباً 75 برسوں سے پاکستان اور امریکا کے درمیان تعلقات انتہائی اہم ہیں۔

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پاکستان اور خطے کے وسیع تر مفاد، امن اور خوشحالی کو فروغ دینے کیلئے حکومت پاکستان کے ساتھ کام جاری رکھنے کے منتظر ہیں اور اسی جذبے میں، ہم نے پاکستانی پارلیمنٹ کی جانب سے وزیراعظم شہباز شریف کو ان کے انتخاب پر مبارکباد دی ہے، اور ہم ان کے اور ان کی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے منتظر ہیں۔

ترجمان سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ “پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان اب بھی اپنی بے دخلی کا الزام امریکا پر لگا رہے ہیں، جب کہ ان کے حامی امریکا مخالف جذبات ابھار رہے ہیں۔ اس سلسلے میں امریکا کی مختلف ریاستوں بھی امریکا کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں بھی عمران خان کے حامیوں نے پاکستانی امریکی صحافی اور کمیونٹی کے چند افراد پر حملہ کیا جو ان سے متفق نہیں تھے۔ ایک ایسے وقت میں جب آپ نے ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا اور وائٹ ہاؤس نے بھی ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا، تو کیا آپ کے پاس ان کیلئے کوئی پیغام ہے جو امریکا مخالف احتجاج کر رہے ہیں؟

اس پر ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ہمارا مؤقف واضح اور صاف ہے۔ ہم پر جو بھی الزامات لگائے گئے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ ہم انسانی حقوق کے احترام سمیت آئینی اور جمہوری اصولوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ہم کسی ایک حمایت کو دوسرے پر فوقیت نہیں دیتے چاہے وہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی دوسرا ملک۔ امریکا صرف قانون کی حکمرانی اور قانون کے تحت مساوی انصاف سمیت وسیع تر اصولوں کی حمایت کرتا ہے۔

DG ISPR clarified that the United States had not requested military bases at any level and no conspiracy was mentioned in the statement of the National Security Committee….



Pakistan Zindabaad 🇵🇰 #عمران_کی_سازش_بے_نقاب pic.twitter.com/J3fnUII9ll — Tariq Rahim (@TariqRahimPPP) April 14, 2022

آخر میں صحافی کی جانب سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں دیئے گئے مؤقف پر سوال کیا گیا کہ “ان کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہوسکے کہ امریکا نے عمران خان کی حکومت کو ہٹانے کی سازش کی یا دھمکی دی یا اس میں ملوث تھا، آپ کیا کہیں گے؟” ۔

امریکی محکمہ خارجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عمران حکومت کیخلاف سازش نہ ہونے سے متعلق ترجمان پاکستانی فوج کے بیان سے متفق ہیں۔ سازش کے حوالے سے امریکا کا پیغام بڑا واضح ہے کہ ان الزامات میں کوئی حقیقت نہیں۔

ڈی جی آئی ایس پی آر

واضح رہے کہ گزشتہ روز پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر) کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار کا پریس کانفرنس کرتے ہوئےکہنا تھا کہ نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ نہیں ہے، ڈیمارش صرف سازش پر نہیں دیے جاتے اور بھی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ امریکا کی جانب سے فوجی اڈوں کا کسی سطح پر مطالبہ نہیں کیا گیا، اگر مطالبہ ہوتا تو جواب انکار میں ہی ہوتا، ملک کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہیں، ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔

پریس کانفرنس کے اہم نکات

فوج کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔

قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اعلامیے میں ’سازش‘ کا لفظ شامل نہیں ہے۔

کسی نے پاکستان سے فوجی اڈے نہیں مانگے۔

آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع چاہتے ہیں نہ قبول کریں گے۔

فوج کسی کو این آر او دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔

پاکستان میں اب کوئی مارشل نہیں آئے گا۔

’نیوٹرل‘ کا لفظ فوج کے کردار کو بیان نہیں کرتا۔

فوج ’ڈس انفارمیشن مہم‘ کا بہت بڑا ٹارگٹ ہے۔

فوج میں کسی قسم کی تقسیم نہیں ہے۔

ایٹمی ہتھیاروں پر بات کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے۔

اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی آپشن دیا گیا اور نہ رکھا گیا۔

سابق وزیراعظم عمران خان

واضح رہے کہ 27 مارچ کو اسلام آباد میں جلسہ عام سے خطاب میں وزیراعظم عمران خان نے خط دکھاتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی، میرے پاس خط ہے اور وہ ثبوت ہے۔ بعد ازاں عمران خان نے ایک اور خطاب میں مراسلے والے ملک کا ذکر کرتے ہوئے ’امریکا‘ کا نام لیا۔ جس کے بعد پاکستان میں تعینات امریکی عہدے دار کو دفتر خارجہ بھی طلب کیا گیا تھا اور پاکستان نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا تھا۔

پی ٹی آئی رہنماؤں کا ردعمل

ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے دھمکی اور مداخلت کے درمیان وضاحت پر پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے ردعمل ظاہر کیا گیا۔

Seriously — what is the difference between foreign interference and foreign conspiracy when the former refers to success of VNC or else? Msg sent reflective of conspiracy. Glad DG ISPR has finally officially stated then PM IK's Russia trip was undertaken after approval from all. — Shireen Mazari (@ShireenMazari1) April 14, 2022

DG ISPR shouldn't really comment on "political stability, dollar coming down or stock exchange" and associated issues. Not your domain or analysis to make, sire. — Syed Ali Abbas Zaidi (@Ali_Abbas_Zaidi) April 14, 2022