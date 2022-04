امريکا کی شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک باد

امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے نو منتخب وزیراعظم میاں محمد شہباز شریف کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے کہ پاکستان کیساتھ یہ پرانا تعلق مزید تعاون سے آگے بڑھتا رہے گا۔

امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے نومنتخب وزیراعظم میاں شہباز شریف کو بدھ 13 اپریل کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارک باد پیش کی۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان 75 برسوں سے وسیع تر باہمی مفادات کا اہم شراکت دار ہے۔

امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے دیرینہ تعاون کو آگے بڑھانے کے منتظر ہیں۔ پاکستانی حکومت کے ساتھ طویل مدتی تعاون جاری رکھنے کے متمنی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکا کے نزدیک مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان دونوں ملکوں کے مفاد میں ضروری ہے۔

برطانوی وزیراعظم بورس جانسن اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے شہباز شریف کو وزیراعظم منتخب ہونے پر مبارک باد دی ہے۔

سعودی عرب کے ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد بن سلمان نے وزیراعظم شہباز شریف کو وزارتِ عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعاگو ہیں۔ دریں اثنا چین کے وزیراعظم لی کیانگ نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان کل وقتی اسٹریٹجک شراکت دار ہیں۔

برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے وزیراعظم شہباز کو مبارک باد دی اور کہا کہ پاکستان اوربرطانیہ دیرینہ دوست ممالک ہیں، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ برطانیہ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں کام کرنے کیلئے تیار ہیں۔

Congratulations to @CMShehbaz on his election as Prime Minister of Pakistan. The UK & Pakistan have a longstanding relationship and our people share deep ties. I look forward to working together on areas of shared interest.